Zelfs ware carnivoren zullen het straks met minder moeten doen. Uit een groeiende stapel rapporten van gerenommeerde instituten, zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, blijkt dat de wereldwijde vleesconsumptie nefaste gevolgen heeft voor onze planeet. Volgens een recente studie is de veeteelt verantwoordelijk voor de uitstoot van 15 procent van alle broeikasgassen en vormt ze een bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze via massale ontbossing steeds meer land inneemt. Bovendien is het waterverbruik torenhoog: voor één kip, van ei tot winkelrek, is liefst 4.000 liter water nodig, stelt Paul Shapiro in zijn boek ‘Nooit meer slachten’. En dan is er nog het weinig vrolijke bestaan van de naar schatting 70 miljard landdieren die jaarlijks worden geslacht om op ons bord te belanden. Voor België gaat het om ruim 300 miljoen dieren, waarvan een goeie 95 procent kippen.

Hermes Sanctorum (onafhankelijk Vlaams Parlementslid, bio-ingenieur en auteur van ‘Eigen soort eerst’) «Er zijn véél argumenten om minder vlees te eten. Naast de zware tol voor het milieu zijn er ook gevolgen voor onze gezondheid, zoals een uitbraak van Q-koorts (een bacteriële infectieziekte bij dieren die dodelijk kan zijn voor de mens, red.) of het risico om antibioticaresistentie op te lopen. Eigenlijk eten we dubbel zoveel vlees als goed voor ons is.»

HUMO Eén van de alternatieven waar veel van wordt verwacht, is kweekvlees. Hoe wordt dat juist gemaakt?