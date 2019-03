Rob Vanoudenhoven en mama Dora over hun band, televisie en de alcoholverslaving van papa

'Je zou iets moeten maken dat meer om te lachen is. In het begin van je tv-carrière was je zotter'

Ze zijn samen in ‘Weg met ons ma’ te zien, en ze probeert hem duidelijk nog altijd op het rechte pad te krijgen. Zo is ze: het geluk van anderen staat voorop. Haar eerste man, de vader van Rob Vanoudenhoven, had ze zo graag van zijn alcoholverslaving genezen. Het is haar niet gelukt. ‘De avond dat hij een pistool op mij richtte, gaf ik het op.’

Al snel blijkt dat Dora haar zoon ondanks zijn verwerpelijke slaapgedrag mateloos bewondert. ‘Elke keer als ik Rob in ‘De XII werken’ bezig zag, dacht ik: dát zou ik ook willen doen.’