Na 20 jaar en acht negeerbare platen gingen de bandleden van Mötley Crüe – frontman Vince Neil, drummer Tommy Lee, bassist Nikki Sixx en gitarist Mick Mars – in 2001 samenzitten met New York Times-journalist Neil Strauss voor een controversiële biografie, waarin voor één keer niet om de hete brij heen zou worden gedraaid. Integendeel: de heren goten de hete brij in een injectienaald en ploften die terstond in hun onderarm – macht der gewoonte. Het resultaat was het even legendarische als opzienbarende ‘The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band’, waarop nu ook een Netflix-film is gebaseerd. Wat moet u weten voor u op play drukt?

Gebrekkige hygiëne

In hun vroege, armzalige dagen op de Sunset Strip stond het appartement van de Mötley Crüe-jongens bekend als het ranzigste van de straat. Er moest iemand van het stadsbestuur langskomen omdat er geuroverlast ontstond door het afval dat ze hadden opgestapeld. Omdat ze krap bij kas zaten, bespaarden ze op wc-papier: ze gebruikten sokken, magazines of hun eigen flyers. Kakkerlakken gingen ze te lijf met minivlammenwerpers – lees: een bus haarlak en een aansteker – of werden levend geroosterd in de oven, die daarna vrolijk werd gebruikt om pizza te bakken.