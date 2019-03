‘High Life’ is zijn meest uitdagende worp tot nu toe: een verontrustende sciencefictionfilm die werd geschreven en geregisseerd door de befaamde Franse cineaste Claire Denis.

'De films die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, vormen géén opgeheven middelvinger naar de 'Twilight'-saga'

Ze zijn er nog, de hyperventilerende fans, maar niet langer met massa’s. Aan de ingang van het luxehotel waar we Pattinson mogen interviewen, staan niet meer dan twintig meisjes die straks een selfie met R-Patz hopen te maken. Ze zullen vermoedelijk geschokt opkijken wanneer ze hun idool aan het werk zien in ‘High Life’. Pattinson (32) vertolkt een veroordeelde crimineel die samen met enkele andere gevangenen in een ruimteschip op weg is naar een zwart gat. In de inktzwarte duisternis ontspint zich evenwel geen wervelend spektakel in de stijl van ‘Star Wars’, maar een hypnotiserend drama waarbij de gedoemde gevangenen als proefkonijnen worden gebruikt in een reeks bizarre seksuele experimenten.

HUMO De openingsscène van ‘High Life’ is magistraal. Monte, jouw personage, is bezig met herstellingen aan de romp van het ruimteschip. Via een microfoon spreekt hij sussend een baby toe die in het schip ligt te huilen.