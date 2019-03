Bart Tommelein & Bart Somers, blauwe burgemeesters van Oostende en Mechelen: 'Wij waren de klimaatspijbelaars van onze tijd'

Ik herinner me nog goed kontdraaier cum laude Bart Somers van linkse Volksunie jongere zonder noemenswaardig niveau naar donkerblauwe Ovld-er. Ik herinner me hem vooral hoe hij het eens was met de conclusies van prof.dr. Marion van San in haar onderzoek voor toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen, waarin zij de bijna iconische woorden schreef: "De oververtegenwoordiging van een bepaalde bevolkingsgroep in sommige wijken van bepaalde steden dreigt op termijn tot problemen te leiden." Zij had er woorden gehoord die niet tot de Wetstraat waren doorgedrongen. En wat heeft ze achteraf gelijk gekregen. Een opsomming van de feiten is mijns inziens geheel overbodig. Wat Somers toen bevroedde weet ik uiteraard niet maar hij stond als een paal achter haar conclusies. En dat leidde ertoe dat hij de in Amsterdam wonende jonge dame regelmatig uitnodigde in Mechelen aanwezig te zijn op vergaderingen en debatten te zijner eer en glorie. Geheel gratis, wel te verstaan. Op een bepaald moment kwam hij tot het besef dat Van San het in haar conclusies wel had over de oververtegenwoordiging van die sterk aangroeiende bevolkingsgroep, onder meer in zijn Mechelen, die op termijn de stemgerechtigden zouden zijn die hem een handje konden toesteken. Tellen kon hij wel. Vanaf dan had hij haar niet meer nodig. Sterker nog, hij deed zijn uiterste best om, als enige, haar poogde belachelijk te maken in de hoorzittingen van het Vlaams Parlement in de nogal amateuristische debatten met betrekking tot radicalisering en deradicalisering waarin zij een grote faam heeft opgebouwd in de Engelse en Amerikaanse wetenschappelijke bladen. Van een draaikont gesproken, nietwaar?