Bart Tommelein & Bart Somers, blauwe burgemeesters van Oostende en Mechelen: 'Wij waren de klimaatspijbelaars van onze tijd'

Bart Somers (54) en Bart Tommelein (56) hebben meer gemeen dan alleen hun voornaam: ze zijn allebei via de Volksunie in de politiek gegaan en vervolgens naar Open VLD overgestapt, en ze leiden nu als burgemeesters van respectievelijk Mechelen en Oostende een coalitie met Groen. Als ex-woordvoerders zijn ze rad van tong, en ze geloven allebei rotsvast in de multiculturele samenleving: ‘Over twintig jaar lachen we met onze verkramptheid tegenover diversiteit, zoals we nu lachen met hoe we twintig jaar geleden met holebi’s omgingen.’