Hoe zal België door de EK-kwalificatie raken? Vier kenners blikken vooruit. 'Lukaku móét nu wel scoren, of hij krijgt weer op zijn flikker'

Marc Degryse: ‘Waarom niet met Vadis odjidja?’

HUMO In Knack zegt bondscoach Roberto Martínez dat hij beducht is voor gemakzucht die eventueel in de spelersgroep kan sluipen.

Marc Degryse (analist en ex-Rode Duivel) «Martínez móét dat natuurlijk zeggen. Mocht hij beweren dat het een fluitje van een cent wordt, stuurt hij een fout signaal. Zijn spelers moeten in élke match gefocust aan de aftrap komen. Maar als buitenstaanders kijken we anders tegen die qualifiers aan: wij vinden dat veel van die wedstrijden er niet toe doen. Alleen Rusland – meteen de opener – is een te duchten opponent. In onze ogen mag de kwalificatie geen enkel probleem vormen.»

HUMO Moeten we stilstaan bij het afscheid van Marouane Fellaini?