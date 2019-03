'We zijn in realtime onze eigen ondergang aan het organiseren'

Toen David Wallace-Wells in de zomer van 2017 voor New York Magazine een coververhaal schreef over de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen, begon hij zijn stuk met de zin: ‘Het is erger dan je denkt, veel erger.’ Wat volgde, was een apocalyptische voorstelling van een toekomst waarin we niet enkel te kampen hebben met een stijgende zeespiegel, warmere zomers of fellere orkanen, maar waarin de planeet simpelweg onbewoonbaar is geworden door klimatologische chaos. Wallace-Wells voorspelde, op basis van interviews met experts en worstcasescenario’s van wetenschappers, een wereld vol droogte, epidemieën en hongersnood: verzuurde oceanen zetten hele kusten onder water, slapende ziektes komen vrij uit eeuwenoude ijslagen, steeds meer conflicten barsten los, economieën storten in, de hitte in New York wordt ondraaglijker dan ze vandaag in pakweg Bahrein is.

Critici noemden het stuk onverantwoorde paniekzaaierij; volgens anderen was het een broodnodig alarmsignaal, omdat we de klimaatverandering niet ernstig genoeg zouden nemen. De auteur zelf sprak van ‘een portret van waar het met de planeet heen gaat als we nu niet op een agressieve manier in actie schieten’. Op die agressieve actie is het nog wachten: Wallace-Wells heeft zijn artikel uitgebreid tot een boek van ruim 350 pagina’s, maar de openingszin is nog steeds dezelfde als bijna twee jaar geleden.