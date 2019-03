Een 1 aprilgrap uithalen is een orgastisch genoegen. Profiteer ervan zolang het nog kan, want onderzoek wees uit dat de chaos veroorzaakt door contraproductieve 1 aprilgrappen ons bnp met 0,7 procent doet dalen. Die 0,7 procent vertaalt zich in miljarden en daarom is de kans reëel dat het wetsvoorstel van Firmin Lhermitte (Open VLD) zal worden aangenomen. Hij wil 1 april schrappen van de kalender en, om misbruiken en inkomstenverlies te vermijden, van 31 maart meteen overgaan op 2 april. De nieuwe regeling zou al ingaan in 2020 dus pas alvast uw agenda aan.

Vooruitgang is vaak achteruitgang. In Nederland kondigde de radio op 1 april 1950 aan dat, helaas, de legendarische ‘Nachtwacht’ van Rembrandt per vergissing was vernist met de verkeerde vloeistof, zodat het schilderij langzaam maar zeker vervaagde. Een wanhopig klinkende medewerker van het museum waarschuwde ademloos dat ‘de verf nu al begint te vervagen, als dat zo doorgaat dan zie je tegen middernacht enkel nog schimmen in de mist’. Duizenden mensen dromden samen voor het Rijksmuseum om het meesterwerk nog één keer te zien ‘voor het te laat is’.

In 1957 kon de BBC de nog goedgelovige Britten wijsmaken dat de spaghettioogst in Zwitserland dat jaar bijzonder goed gelukt was, een bewering die werd geïllustreerd met in scène gezette beelden van ‘Zwitsers’ die spaghettistengels ‘oogsten’.