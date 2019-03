Anna Drijver, Kim uit 'Undercover': 'Mijn vrienden vinden het geen big deal om xtc te gebruiken'

'Ik kan de artiest loskoppelen van z'n kunst. Ik luister nog steeds naar Michael Jackson en ik vind Kevin Spacey geen slechtere acteur'

HUMO Weet je dat er elke week een miljoen Vlamingen naar ‘Undercover’ kijken?

ANNA DRIJVER «Ik merk het. Ik krijg er elk weekend een zootje Vlaamse Instagram-vrienden bij. De serie is eerst in België, Frankrijk en Duitsland op tv te zien, daarna wordt ze integraal op Netflix gegooid en zal ze in 187 landen beschikbaar zijn. Stel je voor! Ik kreeg onlangs een berichtje van een Braziliaanse actrice: ‘Ik heb net jouw rol gedubd in het Portugees. Wat een toffe serie en wat een toffe rol!’ Toen besefte ik: o, er zullen straks ook Brazilianen kijken! Zelf kijk ik ook weleens naar een obscure Scandinavische of Israëlische serie. Ik vind het leuk als ik de acteurs niet ken.»