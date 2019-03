Uit de platenkast van Mauro: 'Perfect Lives' van Robert Ashley

Het is een veel geciteerd gesprek tussen twee beroemde 20ste-eeuwse componisten, beiden vernieuwers in het genre, een Amerikaan en een Europeaan die over elkaars werkwijze discussieerden. Of het geen handicap is om te componeren zonder eeuwenoude plaatselijke traditie, vraagt de Europeaan. Zegt de Amerikaan dat het eerder een handicap lijkt om vanuit een lange traditie te moeten werken. Gewoon opnieuw beginnen, joh. Fuck the system. We built this city on rock and roll, weet je wel. Ik zou de heren ieder een arm over de schouder slaan, hen langzaam naar de toog leiden, trakteren en verzekeren dat ze allebei hun waarde hebben. En dan samen beginnen te zuipen, uiteraard.

De Amerikaanse componist Robert Ashley voltooide in 1984 ‘Perfect Lives’, zijn opera voor televisie. Een toevallige toeschouwer zou weleens kunnen denken dat hij naar een epische new wave-videoclip kijkt, uitgezonden op een teleshoppingkanaal. Wat voor mij alvast een absolute aanrader zou zijn. De muziek lijkt wat op pop, maar is het niet. Wat is het dan wel? Postmodernistische americana, misschien? Soms klinkt het als Billy Joel die wordt bezeten door de geest van William Burroughs, maar dat zeg ik vooral om de kwinkslag, zodat ieder door een geprikkelde nieuwsgierigheid toch even dit meesterwerk wil zien.

Waarover het gaat? Ik citeer uit de achterflap van het boek met het libretto: zelfhulpcassettes, Atlantis, vieze moppen, de geschiedenis van de Amerikaanse immigratie, boogiewoogie, Giordano Bruno, popsongs, verveling in het Midwesten en een elegie voor het denken zelf. Perfect.