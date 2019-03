Dagboek van een klimaatactiviste (7): 'Ik blijf me afvragen waarom mensen per se in mijn persoonlijke leven willen vlooien. Dat is zo stalkerig''

'Chillen met mijn nieuwe vriendin op het dakterras van het MAS'

ZATERDAG 16/3: Random shit

De dag na de wereldwijde strike wil ik wat tijd doorbrengen met mijn vrienden. ’s Avonds is er een etentje voor de verjaardag van een vriendin. Best gezellig. We zijn met 27, een grote bende. Mijn nieuwe vriendin Julie is er ook bij. Ze is fotografe en heeft Pics for Climate opgericht. Op de marsen was ze altijd foto’s van me aan het maken. Op den duur dacht ik: wie is die griet? En zo zijn we aan de praat geraakt.

Niet dat mijn oude vrienden me anders behandelen, maar ze kijken wel raar op als wildvreemden in het restaurant naar onze tafel komen om me feliciteren. En dan ben ik ook nog eens de hele tijd met mijn telefoon bezig, dat ding stopt niet met rinkelen. Na het eten gaat de rest feesten, maar ik haak af: veel te moe.