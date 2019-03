Heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever gelijk als hij de ‘yogasnuivers’ medeverantwoordelijk stelt voor de geweldspiraal in zijn stad? Of is het alleen maar een poging om de aandacht af te leiden van een falende war on drugs? Humo sprak met twee dertigers met een hoger diploma, kinderen en een stabiele relatie, die zich tijdens een weekendje weg met de salariswagen weleens laten gidsen door xtc en lsd. ‘Soms wil ik gewoon even weg zijn van de wereld.’