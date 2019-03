Voorlopig is Langdorper Bram Verbruggen slechts weerman in bijberoep. De andere vier dagen werkt hij bij defensie, waar hij militaire parades, ceremonies en werkbezoeken mee helpt voor te bereiden. Enkele jaren geleden had hij spontaan bij de VRT gesolliciteerd, maar ze konden geen nieuwe weerman gebruiken. Tot Frank Deboosere 60 werd.

Frank Deboosere «Niemand heeft het eeuwige leven. De VRT zal gedacht hebben: oei, wat gaan we doen als die oude Frank ineens een been breekt of met pensioen gaat? Dat laatste zal nog wel een paar jaar duren, maar toch.

»Het is de afgelopen decennia wel hard geweest. Sabine en ik hebben 25 jaar lang, 365 dagen per jaar, het weer tot bij de mensen gebracht. ’s Morgens, ’s middags én ’s avonds. En in die kwarteeuw zijn onze kinderen geboren, zijn er geliefden gestorven en gingen we al eens op vakantie...»