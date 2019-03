Voor de gelukkigen met een ticket én voor de thuisblijvers vertellen we deze en volgende week het verhaal van toen. ‘We werden gewaarschuwd: deze plaat zou ons maken of kraken.’

Tom Barman (frontman) «Na ‘In a Bar, Under the Sea’ heb ik met Craig (Ward, t oenmalig gitarist bij dEUS, red.) een klein akoestisch tourtje gedaan, met voornamelijk covers – ‘Thirteen’ van Big Star en iets van Bonnie ‘Prince’ Billy onder andere – en een paar nieuwe songs die ik blijkbaar al had. Dat liep allemaal ongeveer gelijk met de plannen van ons management, dat ineens in Spanje een hotel wilde kopen. De vorige plaat hadden we opgenomen in Mol: de lokroep van Andalusië was groot (lacht).