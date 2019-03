De degout van Fayçal Cheffou, de vermeende 'man met het hoedje': 'België wordt meer en meer een dictatuur'

Zijn haar is iets langer, zijn baard iets voller, maar hij is het onmiskenbaar: de kerel die lang werd aangezien voor ‘de man met het hoedje’. Na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 hield de hele wereld Fayçal Cheffou voor de derde terrorist van Zaventem. Vijf dagen lang was zijn gezicht te zien op elk tv-toestel, op elke nieuwssite en in elke krant. Maar hij bleek het niet te zijn: Mohamed Abrini zit vandaag in de cel als vermoedelijke dader. Drie jaar later vertelt Cheffou zijn relaas in het boek ‘Ils m’ont fait porter le chapeau’. De woede en het onbegrip om wat hem is aangedaan, spatten van elke pagina: ‘België wordt meer en meer een dictatuur.’