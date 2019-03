Jones wist naar eigen zeggen schrikbarend weinig af van Bader Ginsburg, voor ze toezegde om haar gestalte geven in de nieuwe biografische film ‘On the Basis of Sex’.

Felicity Jones «Toen ik het script aan het lezen was, steeg mijn bewondering voor haar met de minuut. Ze is de ultieme pionier voor vrouwenrechten en heeft heel hard moeten knokken om haar huidige positie te veroveren. De film speelt zich af in de jaren 50, toen ze op Harvard samen met een handjevol vrouwen probeerde binnen te dringen in het mannelijke bolwerk dat de universiteit was, en dat niet op haar komst zat te wachten. Ze heeft hard moeten blokken om respect af te dwingen. De erkenning ging niet van harte, maar ze liet zich niet uit het lood slaan. Ik weet niet of ik dat voor elkaar had gekregen.»