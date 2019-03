Dat we misdadigers zo vaak afdoen als gestoord, gek, of monsterachtig is volgens de Canadese Julia Shaw, die criminologie en psychologie doceert aan de London South Bank University, volledig verklaarbaar. Zouden we ze gewoon vinden, dan zou dat namelijk betekenen dat ook wij, normale mensen, tot gruwelijkheden in staat zijn. En dat is raar, ongemakkelijk, pijnlijk en toch – Shaws belangrijkste punt – de waarheid.

Bewijs te over, vertelt Shaw, die in een Amsterdams hotel is neergestreken ter promotie van haar boek ‘Het kwaad. De psychologie van onze duistere kant’. Zo haalt ze de ‘lieve huisvaders’ aan die op internet plots ‘baggerspuiende bedreigers’ worden. En de Amerikaanse militairen die in Abu Ghraib hun Iraakse gevangenen folterden. ‘Die werden in feite net zo crimineel als de mensen die ze bewaakten.’

– U neemt het op voor een paar opvallende groepen. Zoals voor zoöfielen, mensen die erotische gevoelens hebben voor dieren. Die zijn, stelt u, ‘niet abnormaal’.