Psychiater Dirk De Wachter over Leonard Cohen: 'Cohen was een romanticus tot aan het eind'

In de jaren 60 was de Noorse Marianne Ihlen een tijdlang de vriendin van Leonard Cohen en de muze die hem tot ‘Bird on the Wire’ en ‘So Long, Marianne’ inspireerde. Ook nadat ze uit elkaar waren gegaan, bleven ze contact houden, en hun eeuwigdurende maar gecompliceerde relatie inspireerde documentairemaker Nick Broomfield tot ‘Marianne & Leonard: Words of Love’. Bij de première op het Leuvense Docville-festival krijgt de film een nabespreking door de Vlaamse expert in alles wat met hartzeer te maken heeft: Dirk De Wachter, psychiater, bestsellerauteur én al meer dan veertig jaar Cohen-fan.

Dirk De Wachter «Toen ik Leonard Cohen ontdekte, blies hij me meteen van mijn sokken. Sindsdien ben ik hem trouw blijven volgen, dus natuurlijk zag ik het zitten om op Docville te praten over hem en zijn visie op de liefde.»

HUMO Wat kunnen we van Cohen leren over de liefde?