Seks, drugs en ouder worden: Luc Van de Ven (65), psycholoog in 'Therapie'

Psycholoog Luc Van de Ven ontfermt zich in de eerste aflevering van ‘Therapie’ op Canvas over Anna, de weduwe die niet treurt. Ze is bang dat ze niet normaal is en moet de dood van haar man plaatsen, beweert haar huisarts. ‘Dan denk ik altijd: waar?’ zegt de broodnuchtere Van de Ven, een zalige man met een heldere kijk op de kunst van het ouder worden. Hij is officieel gepensioneerd, maar werkt nog steeds met volle zin op de afdeling voor ouderenpsychologie in het UZ Leuven, die de laatste jaren bijna overrompeld wordt. ‘Vroeger zag ik alleen mensen die van de huisarts móésten komen, nu kloppen ze uit vrije wil bij mij aan omdat ze een betere oude dag willen.’