Manager Patrick Lefevere en commentator José De Cauwer: 'Ik zal je eens iets vertellen: Remco Evenepoel staat te dik!'

Een half leven geleden zaten ze als jonge ploegleiders aan een Ierse toog de wielerwereld te verbeteren, met een fles whiskey bij de hand. Enkele decennia later rijgt Patrick Lefevere (64) met zijn Deceuninck-Quick·Step de overwinningen aaneen, en levert José De Cauwer (69) er vakkundig commentaar bij voor Sporza. Nu de renners klaarstaan om over de Vlaamse kasseien te dokkeren, bracht Humo beide heren van stand samen voor een pronostiek: ‘Schrijf maar op: er is geen betere Belg dan Van Avermaet... of het moet Naesen zijn, die vlíégt!’