'Over 50 jaar zal de naam 'Golden Generation Arena' nog steeds niet zijn ingeburgerd. Iedereen zal nog 'de Heizel' zeggen'

De geringe houdbaarheidsdatum van een voorzitter van een beroemde voetbalclub komt pijnlijk aan het licht wanneer zijn naam, die in neonletters op het stadion schittert, plotseling wordt vervangen door die van een volgende voorzitter, machtige sponsor of fameuze oud-speler. Toen ik in 1965 bij Anderlecht kwam, gebeurde dat met erevoorzitter Emile Versé, een rijke leerfabrikant en naamgever van het stadion. Versé schijnt samen met Théo Verbeeck de club in de eerste uren van haar bestaan te hebben ‘georganiseerd, begeesterd en gemotiveerd’, zoals te lezen staat in een boek over de clubgeschiedenis, geschreven door David Steegen. Versé was een held die het verdiende onthouden te worden en het veld werd in 1917 ingehuldigd als het Emile Verséstadion.

In 1983 vond men de tijd gekomen om datzelfde stadion naar president Constant Vanden Stock te vernoemen: exit Emileke, entree meneer Constant. Opgepast, familie Vanden Stock: op 23 mei 2018 zou de huidige voorzitter en nieuwe eigenaar Marc Coucke hebben gezegd dat hij een sponsor wil laten betalen om zijn naam te geven aan het Constant Vanden Stockstadion. Een dag later deed Marc het bericht af als nepnieuws. Wij geloven de heer Coucke, maar als voorzitter van KV Oostende had hij ooit wél doorgezet en het aloude Albertpark omgedoopt tot Versluys Arena, naar zijn vriend en geldschieter Bart Versluys. Mijn voorzichtige conclusie luidt, dat het niet uitgesloten mag worden geacht dat, wanneer de financiële nood hoog oploopt, Anderlecht in de toekomst in het Bart Versluysstadion voetbalt.

Ik zal altijd ‘Astridpark’ blijven zeggen.

Maart 2019. Meer stadionnieuws. Persconferentie van de KBVB in Tubeke. CEO Peter Bossaert verklaart dat het de bedoeling is het Koning Boudewijnstadion te renoveren en het vanaf 2022 Golden Generation Arena te noemen, naar de uitzonderlijke groep Belgische sporters van de afgelopen jaren. Het maximale aantal toeschouwers zal worden teruggebracht van 50.000 tot 40.000. Dat wordt vast een hypermodern leuk klein stadion, maar waarom wijlen koning Boudewijn zo schofferen? Niet dat wij altijd met eerbied zijn naam uitspraken en zeiden dat we naar ‘het Koning Boudewijnstadion’ gingen om er de finale van de Belgische beker bij te wonen; wij zeiden en zeggen ‘de Heizel’. Misschien ook niet correct, maar de naam van een geliefde koning meedogenloos uit de Belgische sportgeschiedenis schrappen, is erger.

Twee jaar later.

‘Wat doe je vanavond?’

‘Naar de Golden Generation Arena.’

‘Leuke wedstrijd?’

‘België-Holland.’

‘Veel plezier daar, in de Golden Generation!’

Ik zie me zo’n gesprekje nog niet voeren. Golden Generation klinkt me in de oren als een jaren 60 Tamla Motown–nummer van The Three Degrees of als een parfum van Paco Rabanne, voor mijn part in een flacon die verdacht veel weg heeft van het Koning Boudewijnstadion. Nee, over 50 jaar zal de Golden Generation nog steeds niet zijn ingeburgerd. Iedereen zegt nog ‘de Heizel’ en één of twee van de 40.000 bezoekers misschien, in een vlaag van aandachttrekkerij, ‘Koning Boudewijnstadion’. De dan fonkelnieuwe naam van het stadion, de Valentino Crazy, genoemd naar de beroemde kleinzoon van Eden Hazard, krijgt niemand over de lippen.

Terug naar maart 2019. Het dossier ‘Nieuw Nationaal Stadion in Brussel’ bestaat niet meer. Het oude zal worden gerenoveerd en daarmee basta. CEO Bossaert zei in Tubeke dat het besluit onomkeerbaar is. Het is een opknapbeurt of niets. Ik voelde een licht verlangen opkomen naar Parking C, aan de andere kant van de ring, de plek waar het fonkelnieuwe nationale stadion was gepland en wegens allerlei bezwaren vanuit de politiek en de buurt niet werd gebouwd. 60.000 zitplaatsen, en naar een mooie naam hoefde ook niet lang te worden gezocht: Parking C. Nu zitten we dus met de Golden Generation Arena. Misschien went het.