Na Utrecht en Christchurch: waarom radicalisme steeds driester om zich heen grijpt

Drie dagen na de massale moordpartij in een Nieuw-Zeelandse moskee door de rechtse extremist Brenton Tarrant stapte in Utrecht een Turkse man op de tram. Hij opende het vuur en doodde drie passagiers. ‘Dat was schrikken, want het was vlak bij mij in de buurt,’ zegt de Nederlandse radicaliseringsexpert Kees van den Bos, die onderzoekt wat zich in de hoofden van terroristen afspeelt voor ze naar de wapens grijpen. ‘We raken gewend aan extreme taal, en op den duur denken we ook: misschien is geweld wel oké.’