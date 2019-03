HUMO Je dagboek behandelt de jaren 2002 tot 2007: moeilijke jaren voor jou op de werkvloer, maar daar gingen vele ‘Wonderjaren’ bij de omroep aan vooraf.

SIGRID SPRUYT «Hoelang hebben die Wonderjaren geduurd? Ik ben begonnen op de redactie in 1989. Een droom waar ik instapte, maar geleidelijk aan leerde ik de binnenkant en achterkant kennen, en begon ik die droom te ontrafelen.»

HUMO Je was al gauw nieuwsanker, maar ik lees in je boek dat je wel eerst je haren moest laten knippen.

SPRUYT «Dat was een voorwaarde van toenmalig hoofdredacteur Kris Borms, en eigenlijk nog meer van zijn secretaresse. Een vrouw met veel krullen, dat was toen zoiets als een man met een baard.»

HUMO Herinner je je nog dat Martine Tanghe in een dubbelgesprek in Humo, in mei 1992, betreurde dat je je haar had laten knippen? Met het compliment erbij dat je voordien de looks had van Willeke van Ammelrooy in ‘Mira’.