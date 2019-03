Welke groente leest het nieuws? Sigrid Spruyt! Die vraag zat ooit in een Trivial Pursuit-speldoos, vertelt ze zelf in haar ‘Dagboek van een anker’. Dat dagboek is een scherp commentaar op de ontwikkeling van het VRT-journaal, al werd het vooral onthaald als een rancuneuze afrekening met ex-collega’s. ‘Mijn kindje is aan stukken gescheurd,’ zegt ze. Maar ook: ‘Slechte kritiek bestaat niet.’ Een maand na publicatie is er een tweede druk.