Nijd en haat in de wetstraat: 'Als politicus kun je alleen maar ontgoochelen. Geen wonder dat de bar van het parlement elke donderdag vol zit'

De lijst van politici die de Wetstraat vroegtijdig vaarwel zei, is aanzienlijk. Een greep uit het aanbod: Frank Vandenbroucke, Inge Vervotte, Peter Dedecker, Rik Torfs, Jo Vandeurzen, Philippe De Backer, Yves Leterme, Renaat Landuyt, Eva Brems, Marleen Temmerman, Peter Leyman, Ingrid Lieten, Bert Anciaux… Velen vertrokken gedesillusioneerd en in alle stilte. Maar Fientje Moerman, ex-minister voor Open VLD, schreef eind 2013 een wanhopige open brief. Vandaag is ze rechter bij het Grondwettelijk Hof en gaat ze onder een andere naam door het leven. Moerman laat zich tegenwoordig aanspreken als Rebecca Vanden Broucke. In haar open brief beschreef ze hoe ze elke dag angstig opstond. Angst omdat de kranten misschien over haar hadden geschreven, omdat haar toekomst niet verder reikte dan de volgende verkiezing. Angst omdat haar kinderen anders zouden worden beoordeeld, of omdat haar privéleven te grabbel zou worden gegooid. Angst om een fout te maken en afgeschilderd te worden als een idioot.

‘En weet u, beste mediaman, politicoloog, pr-man of kiezer,’ schreef Moerman, ‘de politici zijn het zat. Natuurlijk zijn wij geen heiligen, maar dat bent u ook niet. Natuurlijk maken we fouten, maar die maakt u ook. Denk er eens over, anders hebt u binnenkort geen politici meer, maar uitgelote discountproducten.’

Hoog pispaalgehalte

HENDRIK VUYE (van 2014 tot 2016 N-VA-fractieleider, zetelde daarna als onafhankelijke en stopt straks met politiek) «Die brief van Fientje Moerman zindert nog altijd na in mijn hoofd. Ze had overschot van gelijk. Die angst voor de media vind ik zeer herkenbaar. In de week dat Veerle Wouters en ik uit de N-VA stapten, heb ik ook niet goed geslapen. Je weet op voorhand dat er allerlei portretten in de kranten zullen verschijnen, op basis van de bagger die ex-partijgenoten over jou verspreiden. Gelukkig viel dat in ons geval nog goed mee.»

PATRICK VANKRUNKELSVEN (ex-voorzitter van de Volksunie en ex-senator voor VU, Spirit en Open VLD) «Op die brief van Fientje kwam een cynische repliek van Knack-journalist Walter Pauli. Hij had het over een ‘huilerig betoog vol zelfmedelijden’, maar zo bewéés hij juist haar stelling. Als je naar de meedogenloosheid van pers, publiek en partijgenoten kijkt, weet je meteen waarom zoveel politici het vroegtijdig voor bekeken houden.