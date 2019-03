Trixie Whitley: 'Twee keer werd ik aangerand in een lift. Ik kon alleen maar ineenkrimpen, bevriezen en me laten doen'

Trixie Whitley interviewen komt met een handleiding: er zijn de vele Engelse woorden en zinnen, altijd met New Yorkse tongval, die ze zwierig tussen haar niet-verleerde Gents draait, maar ook de overpeinzingen en ingevingen die al eens richting esoterie dreigen te zweven. We zien elkaar op een vroege ochtend weer in het café van de AB. Whitley heeft last van een dalende suikerspiegel en snakt naar ontbijt. Ze heeft het ook over de lichte cultuurschok die haar verblijf in het Oost-Vlaamse Hansbeke veroorzaakt, waar ze een weekje bij vrienden logeert.

HUMO Laat me raden: je hebt geen rijbewijs?

Trixie Whitley «Inderdaad. Maar ik heb het nog nooit gemist, ik raak overal. Alleen is dat op het Vlaamse platteland toch even aanpassen vergeleken met New York, het gaat hier net iets minder vlot (lacht).»