'Als ik vandaag 20 zou zijn, zou ik scenario's schrijven voor Netflix. Die series bereiken duizend keer meer mensen dan mijn boeken ''

Het laatste verhaal van ‘Straf’, ‘De vriend’, gaat over Ferdinand von Schirachs jeugdvriend Richard, die na de moord op zijn vrouw wordt verteerd door schuldgevoelens. Hij heeft zelf niets met de moord te maken, maar die vond wel plaats net nadat hij een einde aan hun relatie had gemaakt. Na een gesprek met de auteur in Normandië lost Richard een paar gram natriumpentobarbital in een bekertje water op en wordt niet meer wakker.

Von Schirach, wiens boeken in veertig talen vertaald worden, schrijft: ‘Een paar maanden na de dag in Normandië ben ik met schrijven begonnen. Het was te veel geworden. De meeste mensen kennen de gewelddadige dood niet, ze weten niet hoe hij eruitziet, hoe hij ruikt en welke leegte hij achterlaat. Ik dacht aan de mensen die ik had verdedigd, aan hun eenzaamheid, hun vreemdheid en de ontzetting over zichzelf.’