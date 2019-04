Uit de platenkast van Mauro: 'obZen' van Meshuggah

In deze onzekere tijden, nochtans niet onzekerder dan alle tijden sinds de oerknal, waarvan de wetenschap trouwens niet zeker weet of hij wel heeft plaatsgevonden – maar laat ik het verder beknopt houden – in deze onzekere tijden dus, zoals ik in het begin al zei, weet niemand meer wat er nog goed is voor de mensen. Alles blijkt ongezond. Grond, lucht, melk, zuivere coke: allemaal slecht. Maar ondertussen heb ik wat research gedaan en er is ook goed nieuws, wetenschappelijk bewezen zelfs. Ontegensprekelijk heilzaam en gezond voor ons allemaal is gewoon niets minder dan... HEAVY FUCKING METAL!!! ‘Nieuwe studie ontdekt dat eightiesmetalheads opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen’, meldt een Amerikaanse krantenkop uit 2015. Onderzoek bewijst dat jonge headbangers zich op latere leeftijd veel beter maatschappelijk weten aan te passen dan leeftijdgenoten met een andere muzieksmaak. Ja, hoor, het ziet ernaar uit dat Satan alweer gelijk had. Een ander wijdverspreid artikel, uit 2018, claimt dat extreme muziek goed is voor je mentale gezondheid.

De vraag is nu waar en wanneer het eerste metal resort opent. Met je bed omgeven door zware speakers, waaruit stipt om zes uur ’s ochtends ‘Combustion’ van Meshuggah knalt. Omdat hun zesde plaat ‘obZen’ integraal dient als ochtendmeditatiemuziek. Een Lita Ford-lookalike in verpleegsterstenue brengt je ontbijt met een verplichte Jägermeister erbij, en schreeuwt of alles in orde is. Je antwoordt met het okégebaar, terwijl je hypothalamus – best een goede naam voor een progmetalband – getrakteerd wordt op het onmenselijk strakke polyritmische ‘Bleed’. Eindelijk rust.