Dagboek van een klimaatactivist (8): 'Drie jaar celstraf aan ons been'

Zaterdag 23/3: Bouli of Bilou?

Drie gasten komen me ’s ochtends oppikken om naar Luik te gaan, waar we hebben afgesproken met acteur Bouli Lanners. We nemen samen een filmpje op ter aankondiging van onze grote protestactie van morgen. Hele intelligente mens, die Bouli – een paar keer noem ik hem per ongeluk Bilou. Hij strijdt al langer voor het klimaat en hij is wég van ons. ‘We hebben jullie energie hard nodig,’ zegt hij, ‘want alle klimaatactivisten van mijn generatie zijn moegestreden.’

Later op de dag breng ik een bezoek aan de Energy Observer. Dat is de boot van kapitein Jérôme Delafosse, een Fransman die vroeger op gewone boten voer om bedreigde diersoorten in de oceanen te beschermen. Tot hij op een dag besliste het anders aan te pakken: hij bouwde ’s werelds eerste boot op waterstof. Heel spectaculair – vanbinnen heeft zijn catamaran iets van een spaceship. Een perfect voorbeeld van waar we in de toekomst naartoe moeten. Voor een boottochtje is er nu geen tijd, maar ik spreek af met Jérôme dat we elkaar in Amsterdam terugzien en dan een tochtje maken. Ik hou echt van boten. Zeilen is gewoon het leukste wat er is.

’s Avonds nog een vergadering met het kernteam van Youth for Climate. Daarna naar huis en vroeg mijn bed in. Iets zegt me dat ik de komende nachten niet veel ga slapen.