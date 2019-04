'Gilles De Coster heeft de mol heus niet enkel ’s nachts moeten inlichten. Soms deed hij het ook in het bijzijn van de anderen'

Het kernkabinet achter ‘De mol’ bestaat dit jaar uit oude getrouwen: Joren Creylman, Christoph Cuypers en Jeroen Mertens maakten samen de eerste seizoenen, terwijl Raf Berghmans eerder al aanschoof voor de tweede jaargang. Anthony Lievens beleefde vorig jaar zijn vuurdoop in Mexico. Samen bedachten ze de vreemde wending die dit seizoen kenmerkt: de mol werd pas gekozen ter plaatse, tijdens de eerste aflevering, en moet zich dus onvoorbereid schikken in zijn rol van saboteur.

HUMO Zat er na drie nieuwe seizoenen sleet op het concept?

Jeroen Mertens «Dat niet, maar toen we vorig jaar begonnen na te denken over hoe dit seizoen eruit moest zien, waren we het er al snel over eens dat we de mol menselijker wilden maken. Als kijker moest je meer voelen dat hij of zij aanwezig is en toekijkt. De vorige keren kreeg je dat gevoel pas in de laatste aflevering, wanneer we de sabotages uitlegden. Dat element wilden we nu in álle afleveringen stoppen.»

De volledige crew van ‘De Mol’. Bovenste rij: Joren Creylman (eindredacteur), Alexander De Backer (cameraman), Dieter Lavreysen (cameraman), Willem Stellamans (psycholoog/kandidatenbegeleiding), Anthony Lievens (redacteur), Liesbeth Mazur (producer), Thomas Wouters (klankman), Raf Berghmans (regisseur), Nick Verougstraete (data manager), Johan Somers (klankman), Haydee Nackaerts (producer), Bram Claus (cameraman), Toon Meuris (klankman), Jan Willekens (klankman), Philippe Vanpuyvelde (DOP/chef techniek), Dat (Vietnamese crew (lokale DOP). Onderste rij: Geert Engels (set manager), Kris Dechamps (cameraman), Christoph Cuypers (spelredactie), Gilles De Coster (host), Jeroen Mertens (reality redactie), Kelly Van den Bleeken (reality redactie), Sam Devriendt (redactie), Ken (Vietnamese crew (productie-assistent), Hanna (Vietnamese crew (productie-assistant)

Joren Creylman «Je leeft nu meer mee met de mol. Want hoewel die altijd al de hoofdrolspeler was, wist je nooit wat er door zijn of haar hoofd ging. Nu wel, dankzij dat dagboekmoment waarin je af en toe hoort hoe de mol zich voelt.»

Raf Berghmans «Bovendien bood het een unieke kans om de kandidaten beter te leren kennen. Normaal begin je al vanaf de eerste seconden te speuren naar de verrader. Nu kon je die reflex even laten rusten, en kon je iedereen eens leren kennen in onverdachte tijden.»

HUMO Het gevolg is dat jullie de mol deze keer niet uitgebreid konden voorbereiden.

Christoph Cuypers «Ik weet nog dat we ons plan uitlegden aan Michiel Devlieger en dat hij er ook niet gerust in was: ‘Dat is wel érg gevaarlijk,’ zei hij (lacht). Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan.»