De nieuwe plaat van Dead Man Ray zit in een Dead Man Ray-hoes, draagt een Dead Man Ray-titel (‘Over’), bevat veertien Dead Man Ray-songs, en – als het meezit, zit soms ook echt álles mee – werd opgenomen en ingespeeld door alle originele groepsleden. ‘De chemie tussen ons is altijd een gemis geweest. Dat krijg je niet in je eentje klaar.’