'Als je zegt dat je op Rock Werchter hebt gestaan, en in Amerika bent geweest, denkt men dat je binnen bent voor de rest van je leven. De werkelijkheid is anders'

Op 15 maart 1999 ligt ‘The Ideal Crash’ in de winkelrekken, en één dag later zit er bij Humo een gratis cd met onuitgegeven materiaal, liveversies en filmpjes van de opnames in Andalusië. De verkoop van de plaat loopt als een trein: drie weken na release zijn er al 100.000 stuks verkocht.

Jules De Borgher (voormalig dEUS-drummer) «Die actie in Humo had zeker effect: iedereen wilde dat cd’tje toen hebben.»

Christian Pierre (Musickness, management) «Die actie hield ook in dat we voor het eerst op de cover van Humo stonden, wat veel voor ons betekende: weer iets dat we van onze bucketlist konden schrappen.»

Tom Barman (frontman) «Alles was toen veel gecentraliseerder: als je in NME stond, had iedereen in Engeland het gezien. Hetzelfde gold voor Les Inrockuptibles in Frankrijk en Humo in België en Nederland.