Parket en politie reageren voor het eerst op de drugsoorlog van Bart De Wever: 'Wij pleiten al lang voor een andere aanpak'

'De drugshandel is steeds meer georganiseerd als een legale business, met opdrachtgevers en uitzendkrachten'

Manolo Tersago is hoofd van de afdeling drugs van de federale gerechtelijke politie Antwerpen en Ken Witpas is drugsmagistraat bij het Antwerpse parket. Het duo bijt zich al jaren vast in drugsonderzoeken.

MANOLO TERSAGO «Ik geef normaal geen interviews, maar ik wil graag uitleggen hoe een aantal dingen in werkelijkheid in elkaar zitten. Wij pleiten al lang voor een andere aanpak. De politiek zou die nieuwe aanpak beter mogelijk maken in plaats van ons de zwartepiet toe te spelen.»

KEN WITPAS «Ik begrijp de ongerustheid wel. Er is een toevloed aan drugs en het geweld neemt toe. Dat zorgt voor onzekerheid en daar moeten we een antwoord op geven.»

HUMO Laten we eerst terugkeren naar 2013, toen burgemeester Bart De Wever de oorlog verklaarde aan de drugshandel in Antwerpen.

TERSAGO «In september van dat jaar zijn er veertig extra agenten van de lokale politie ingezet. Die zijn terechtgekomen bij de drugsondersteuningsteams (DOT). Die opereerden tegen de zichtbare overlast op straat, in samenwerking met de lokale recherche. Dat is wat de media de war on drugs zijn gaan noemen.»

HUMO Bart De Wever gebruikt die term zelf ook. Vorig weekend nog in Het Laatste Nieuws.