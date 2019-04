Eric Goens: 'Ik leef al mijn hele leven alsof het mijn laatste dag is'

'Als ik vandaag een nieuwe kans krijg om Dutroux te interviewen, dan doe ik dat meteen. Ik wil weten wat er in zijn hoofd zit'

HUMO Maar nu gaat het goed met u?

Eric Goens «Beter dan ooit. Het zijn nu wel gestoorde dagen, door de vele programma’s zitten we met een flessenhals. Er is ook iets fout gelopen met ‘Trafiek Axel’, waardoor ik zelf in de montagecel moest kruipen om opnieuw te beginnen. Dat is heftig, omdat het boven op de rest komt. Ik ben ook bezig met het interviewprogramma ‘Kantine’ voor betaalzender Play Sports naar aanleiding van de play-offs. Ik had ‘Met de voeten vooruit’ gesuggereerd als titel, maar dat vonden ze te agressief (lacht). Vanavond schrijf ik een voice-over voor ‘Trafiek Axel’, morgen lees ik een aflevering van ‘Bargoens’ in. En tussendoor bereid ik het nieuwe seizoen van ‘Het huis’ voor. Nee, over de nieuwe locatie kan ik nog niets zeggen, maar we komen wel terug naar België.»