Op z’n rustige manier is Fikry El Azzouzi (40) dezer dagen hard bezig. Hij staat zelf op de planken om ‘Drarrie in de nacht’, het boek dat hem faam bracht, mee te vertolken én hij heeft een nieuwe roman klaar. ‘De beloning’ heet die, en de lezer wordt beloond met toverproza dat niet meteen zijn gelijke vindt in onze letteren, lekker als het loopt, gek en geestig als het is. De scherpe analyse van de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen krijgt u er gratis bij. ‘Die aanslag in Nieuw-Zeeland kan perfect ook hier gebeuren, en veel is er niet voor nodig.’