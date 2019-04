Danny DeVito in 'Dumbo': 'Ik spring graag uit mijn vel'

Ondanks zijn lengte van 1 meter en 47 centimeter is Danny DeVito één van de grootste komische acteurs in Hollywood geworden. Op zijn 74ste is hij nu te zien in ‘Dumbo’ , Tim Burtons ‘live action’-versie van de beroemde Disney-tekenfilm, als circusdirecteur Max Medici .

'Dumbo' loopt nu in de zalen

Danny DeVito «Het karakter van Max past wel bij mij. Hij is iemand met commerciële motieven, maar geen slecht mens. Hij trekt zich het lot aan van het olifantje Dumbo, dat als flapoor door een tycoon uitgebuit dreigt te worden. Max Medici is ook helemaal het soort personage dat ik graag vertolk: een opgewonden heethoofd. Daar hou ik van. Ik spring graag uit mijn vel.»

- Heb je herinneringen aan de originele Disney-film?

Danny DeVito «Absoluut, ik heb hem gezien in de periode dat ik ontdekte dat ik acteur wilde worden. Als kind vulde ik mijn tijd met luieren en rondhangen in de snoepwinkel van mijn vader. Pas toen ik de bioscopen ontdekte in de wijk waar we woonden, zag ik waar ik naartoe wilde. ‘Dumbo’ vond ik een heerlijk positieve film. Ik heb de film later nog ontelbare keren met mijn drie kinderen bekeken. Ik kan elke scène haast dromen.»

- Dit is al de derde keer dat je een circusdirecteur speelt in een film van Tim Burton, na ‘Batman Returns’ en ‘Big Fish’.

Danny DeVito (lacht) «Driemaal is scheepsrecht! Dat is ook hoe Tim de rol aan mij verkocht heeft. Hij belde me op en zei: ‘Danny, we móéten de ‘circus-trilogie’ afronden.’ Nu, ik had gewoon nooit neen kunnen zeggen, omdat ik zo’n grote fan van ‘Dumbo’ ben, én van Tim. Ik zou alles laten vallen om met hem samen te werken. Hij is een echte kunstenaar. Wist je trouwens dat ik hem een rolletje heb gegeven in ‘Hoffa’? (DeVito’s debuut als filmregisseur uit 1992, over vakbondsleider Jimmy Hoffa, red.) In het begin van de film zie je hem in een doodskist liggen. Hij was meteen bereid om dat te doen (lacht). Dat vat onze relatie goed samen: we kunnen maanden of zelfs jaren nauwelijks iets van elkaar horen, maar zodra één van de twee contact opneemt, pikken we de draad weer op.»

