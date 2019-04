In mei zal het één jaar geleden zijn dat vijfvoudig wereldkampioen motorcross Eric Geboers op 55-jarige leeftijd het leven liet toen hij in het water sprong om een puppy te redden. Fumi Atsumi (39), zijn Japanse echtgenote, beklaagt zich tot op vandaag dat laatste, noodlottige boottochtje op de Miramarplas in Mol. ‘Ik kan me nog elk detail van onze laatste dag samen voor de geest halen. Ik was zo gelukkig, het leek wel een droom.’