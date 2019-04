Greenpeace-directeur Valerie Del Re over complottheorieën, kernenergie en klimaatbeleid. 'Als de politici nu niets doen, zullen ze de geschiedenis ingaan als criminelen'

Klimaatmarsen en -spijbelaars zijn niet meer weg te denken uit het nieuws, en in de aanloop naar de verkiezingen zal de klimaatkoorts alleen maar stijgen. Een tour de force van Anuna en Kyra, want zelfs milieuorganisatie Greenpeace is daar nooit in geslaagd. Vorige week zaten de bosbrossers en Greenpeace zij aan zij tijdens de bezetting van de Wetstraat. Olie op het vuur voor de complotdenkers die allerlei kwaadaardige machinaties menen te zien. Voor het eerst spreekt algemeen directeur Valerie Del Re van Greenpeace België over de verdachtmakingen: ‘Op het internet circuleren theorieën die alle betrokken partijen ‘ontmaskeren’, daar staan we niet eens tussen. Een affront!’