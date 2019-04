Volgende week krijg je bij Humo een maand gratis Play, waarmee je de serie direct kunt zien.

Jeroom «Een jaar of vijf geleden, toen Philippe nog bij Woestijnvis rondliep, heeft Jan Reymen (scenarist, red.) al eens het idee opgeworpen om een komische serie over en met de Geub te schrijven. Dat idee is vervolgens in de ijskast beland, om er een paar jaar later weer uit gehaald te worden: op dat moment zijn Jan Dircksens, die mee aan de Humo-rubriek ‘Het Gat van de Wereld’ werkt, en ikzelf mee aan boord gehesen. Het volgende anderhalf jaar hebben wij met ons drieën dag in, dag uit in een kleine bezemkast bij Woestijnvis aan ‘Geub’ zitten schrijven, in het zweet onzes aanschijns.»

HUMO Het was de eerste keer dat jullie je aan een komische reeks waagden. Heeft Woestijnvis jullie een cursus ‘Hoe schrijf ik een sitcom?’ cadeau gedaan?

Jeroom «Nee, maar we hebben links en rechts wel enkele zelfhulpboeken over het schrijven van scenario’s onder ogen gehad, waar dan gouden tips in stonden à la ‘Vermijd draaidagen met dieren, baby’s en boten’. En we werden ook goed begeleid: Jan Eelen heeft over onze schouder meegekeken, Michiel Devlieger zat er als producent bovenop, en zelfs Erik Van Looy heeft ons zo nu en dan gevolgd. Dat was ook nodig, want het is iets heel anders om pointes voor een quiz of een panelprogramma te schrijven dan voor een tv-reeks: je hebt verhaallijnen en acteurs, en je moet toch opletten dat het niet al te zeer van de pot gerukt wordt. Eén en ander moet uiteraard ook budgettair en praktisch haalbaar zijn: je kunt niet zomaar een cruiseschip vol mummies laten ontploffen in de Straat van Gibraltar, ook al had je dat graag gewild. Zo stond er in het oorspronkelijke script een scène in restaurant The Jane, die er op papier heel eenvoudig uitzag: die en die gaan naar The Jane, en dat en dat gebeurt er.»