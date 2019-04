De Duitse journaliste Janina Findeisen (30) vertrok in oktober 2015 hoogzwanger naar Syrië om er een documentaire te maken over Laura, een oude schoolvriendin die was geradicaliseerd en al in 2009 was geëmigreerd. Ze viel er in handen van Syrische rebellen en werd 351 dagen gegijzeld, tot ze bevrijd kon worden. Over die nachtmerrie, waarin ze ook van een zoontje beviel, heeft ze nu een boek geschreven: ‘Mein Zimmer im Haus des Krieges’.