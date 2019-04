De reden van deze audiëntie bevindt zich, zoals zoveel films, tv-series en documentaires tegenwoordig, op Netflix. In ‘The Highwaymen’ – nú te bekijken – mag de Kev nog eens zijn deukhoed opzetten. Nadat hij in 1987 al de speurder speelde die Al Capone ten val bracht in ‘The Untouchables’, keert hij nu terug naar de jaren 30 als Frank Hamer, de man die, na een lange en bloedige klopjacht, de auto van het beruchte roversduo Bonnie en Clyde met kogels doorzeefde. De feiten werden natuurlijk al eens verfilmd, in de Arthur Penn-klassieker uit 1967 met Warren Beatty en Faye Dunaway, vanuit het standpunt van de criminelen. Maar over die versie is Costner – strak wit hemd, broek netjes in de plooi – maar matig enthousiast.

Kevin Costner «Pas op, ik hou van die film. Great movie. Alleen hebben de makers de geschiedenis verdraaid. Je moet voorzichtig zijn. Als het verhaal waargebeurd is, kun je niet zomaar echte mensen fout afschilderen om je helden er beter te doen uitkomen. Dat is precies wat er is gebeurd met Frank Hamer zoals hij werd vertolkt door Denver Pyle. Omdat Bonnie en Clyde stijlvolle iconen van de tegencultuur moesten worden, werd Hamer voorgesteld als een idioot. In werkelijkheid was hij een legendarische man van de wet, maar door ‘Bonnie and Clyde’ heeft zijn familie de afgelopen zestig jaar echt afgezien: hun vader, die dappere kerel, was de geschiedenis ingegaan als een clown. Vlak nadat ze in 1967 de film te zien kreeg, heeft zijn weduwe trouwens een rechtszaak aangespannen tegen de filmstudio. (Droog) Ze heeft veel centen gekregen.»