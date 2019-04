Diddy Wah Diddy: 'Alles gaat goed'

Laatst was er een moraalfilosoof gestorven. Dat vonden vooral andere moraalfilosofen erg. Ze schoven nog half huilend aan bij de gewoontegetrouw beschikbare talkshowtafels om daar hun verdriet te delen met de massa en ook om er in extenso te getuigen hoeveel vreugde de doorsnee moraalfilosoof wel niet in onze levens brengt. En wie ben ik dan om te durven denken dat het niet zo zou zijn?

Nou, wie ik ben, dat vertel ik u een andere keer, maar laat mij bij wijze van tussenzin toch even vermelden dat de zo mooi genaamde Sergio Quisquater en de sprekende slangenmens Sam Gooris ook al veel vreugde in mijn en andere levens hebben gebracht. Ik verdenk hen er overigens ook van eerlijke mensen te zijn, een kwaliteit die ik, nu ik wat ouder word, meer en meer ga appreciëren. En die ik niet in elke moraalfilosoof herken. Tot zover de wekelijkse portie somberte.

Op de radio heeft inmiddels iemand, en nog wel stipt op 21 maart, de bard Jan De Wilde herontdekt, en het onverwoestbare ‘Daar is de lente’ klinkt een paar keer door de ether. Ik denk dan altijd aan die oude vriend van mij die De Wildes beginzin systematisch en schor afmaakte met de woorden ‘en ik voel het aan mijn instrumenten’. Zelf zou ik zo ver niet gaan, maar ik moet toegeven dat ik me wel behoorlijk in mijn sas voel, al straal ik dat nog niet uit, vrees ik, want mijn buurvrouw vroeg gisteren bezorgd of het wel goed ging met me. Ik knikte en vond ter plaatse volgend mensvriendelijk antwoord uit: ‘Alles gaat vanaf nu altijd en overal goed.’

Take a tip from one who’s tried.

Marc Didden