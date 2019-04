Wat er gebeurt met ons lichaam als we doodgaan. 'Als een stervende plots heropleeft, weet je dat het bijna gedaan is'

Nu tv-kijkend Vlaanderen iedere maandag de dood in de ogen ziet in ‘Komen te gaan’ op Eén, is een moeilijk thema eindelijk toch bespreekbaar. En dat is goed, want hoewel de dood een zeldzame zekerheid is in het leven, weten we amper wat er die laatste dagen, uren en minuten gebeurt in ons lichaam. En wat hulpverleners kunnen doen om het stervensproces zo vredig mogelijk te laten verlopen. We vroegen het ervaren gidsen tijdens de Laatste Reis: professor Simon Van Belle en dokter Lore Lapeire, beiden LEIF-arts en kliniekhoofd op de afdeling Medische Oncologie van het UZ Gent.