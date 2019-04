'Kurt Cobain was één van de weinige beroemdheden naar wie je kon opkijken en in wie je je tegelijk kon herkennen'

I don’t have the passion anymore, and so remember, it’s better to burn out than to fade away,’ schreef Kurt Cobain in zijn afscheidsbrief, voordat hij zich in zijn huis in Seattle met een shotgun van het leven beroofde. Een elektricien vond het lichaam op 8 april 1994, volgens de lijkschouwer drie dagen na de zelfdoding. Een onuitwisbaar moment voor iedereen die opgroeide in de jaren 80 en 90, en voor wie ‘Smells Like Teen Spirit’ en andere Nirvana-songs lijfliederen waren. Maar veel Nirvana-fans waren nog niet geboren toen de hele muziekwereld aan het rouwen was, of waren te jong om het bewust mee te maken, zoals Justin Hayward-Young (31 en frontman van de Britse indierockband The Vaccines), zanger en acteur Mathias Vergels (26, Lowie uit ‘Thuis’), Thibault Christiaensen (23, Equal Idiots-frontman en StuBru-presentator), Brent Vanneste (26, zanger van Stake en wijlen Steak Number Eight) en Aurélie Poppins (34, zangeres van de Luikse punkband Cocaine Piss).

HUMO Hoe en wanneer hebben jullie Nirvana ontdekt?