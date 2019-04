Eeuwig spits Jan Mulder: 'Net als Messi is Frenkie de Jong een wandelaar, maar de boel afmaken komt bij deze sympathieke speler nooit op'

De reacties. ‘De Jong laat Kroos voor dood achter.’ ‘Een minimale ruk van de schouder, een wending, en De Jong leaves Kroos tackling shadows.’ ‘Frenkie de Jong showed the world why he is so highly rated.’ ‘Dit is waarom Barcelona 80 miljoen euro voor Frenkie betaalde.’ Ik zat voor het eerst sinds lange tijd weer eens in het stadion. Eerste genot: Sané van dichtbij gezien. Hoe hij in de eerste minuten al de Nederlandse verdediging voorbij wandelde. Hoe elegant hij de bal aannam en nóg beter inschoot: 0-1. Sané was een lust voor het oog.

Tweede genot: Gnabry maakte er met een wonderschoon schot 0-2 van. De ene Duitser was nog beter dan de andere. Gnabry. Bij Bayern München was die speler me nooit zo opgevallen. Gnabry was goed, zonder meer. In het stadion zie je het beter. Ik kon mijn ogen niet van Gnabry afhouden. Het is de loop van een panter die hem zo aantrekkelijk maakt. De achteloosheid. Het zelfverzekerde. Zijn achteloosheid irriteert niet, ze brengt je in de roes van de wandeling. Wat een mooi pakje. En dan even een goal om de toeschouwer weer klaarwakker te maken.

In de hoek van het stadion waar Gnabry de bal kreeg, zaten Ruud Gullit, Ronald de Boer, Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonck en ondergetekende met open mond op de tribune, na dat onwaarschijnlijke schot in de verre bovenhoek van het arme Nederlandse doel. Het had 2-5 of 2-6 kunnen staan bij de rust. De thuisclub werd met spel van de allerhoogste klasse overlopen door de Duitsers. De oorzaak was niet de ‘overmoed’ waarvan de Volkskrant Oranje de volgende dag betichtte. Nee, Nederland was juist te onderdanig en te braaf, laste na de aftrap ouderwetse ‘studieronden’ in en gaf de tegenstander vrij baan voor een golf aanvallen waarvan Virgil, Matthijs, Daley en Frenkie nu nog staan te trillen. Op die ene actie bij de zijlijn met Kroos na was De Jong onzichtbaar. Hij wandelde zoals altijd ergens achter de middencirkel. Messi wandelt ook, maar anders.

Simon Kuper legt in de Financial Times van 2 maart uit hoe die wandeling van Messi verloopt. Kuper bracht een bezoek aan het trainingscomplex van FC Barcelona en liet trainer Valverde de wandeling verklaren: ‘De spelers analyseren niet, zoals ik, ze interpreteren de wedstrijd. Op het veld kun je niet denken, je moet spelen. Messi reserveert de eerste minuten van de match voor interpretatie. Hij interesseert zich niet voor de bal, hij maakt een reconnaissancewandeling over het veld, kijkt waar en door wie de posities worden ingenomen.’ Messi inspecteert al wandelend de zwakke plekken in de opstelling van de tegenstander en slaat dan, plotseling, toe. Frenkie wandelt ook, maar vergeet toe te slaan. De boel afmaken komt nooit bij deze sympathieke speler op. Een doelpunt van zijn voet is een zeldzaamheid, een storend toeval bijna. Frenkie wandelt, geniet van alles en nog wat om hem heen, draait nog eens rond Kroos, en – eerlijk is eerlijk – speelde na de rust beter.

Nederland overklaste de tegenstander in de tweede helft en verdiende ten minste een gelijkspel. Op het moment dat de winnende goal alsnog kon vallen, scoorde Duitsland. 2-3: slotakkoord van een spectaculair stadionbezoek, met de versteende blikken van Gullit, Van der Vaart, Van Hooijdonck en De Boer in de hoofdrol, toen Gnabry met zijn kunstschot Amsterdam in brand stak.