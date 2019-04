Vergeet die baksteen, als de Vlaming al iets in de maag heeft, is het een kassei. Meteen de reden waarom we zondag weer massaal zullen uitlopen voor de wielerhoogmis van het jaar: de Ronde van Vlaanderen. Wat maakt die koers zo speciaal? Humo liet zes ex-winnaars herinneringen ophalen, en vroeg meteen wie volgens hen zondag op het hoogste schavotje staat. ‘Ik win, dacht ik. Maar mijn ploegleider zat te slapen en had niet gezegd dat er nog iemand vooropreed.’