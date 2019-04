Geen bal op de tv? Dankzij Humo kijkt u één maand gratis Play!

'Gegarandeerd minstens één 'Holy shit!' -moment'

'Game of Thrones' (seizoen 1-8)

Na voor de fans onmenselijk lang wachten (de vorige reeks liep in augustus 2017 af) wordt vanaf 14 april eindelijk het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ op de wereld losgelaten. Kosten noch moeite werden gespaard om de verwachtingen te overtreffen: het budget voor de – slechts – zes afleveringen is met de helft opgetrokken en één episode draait volledig rond de langste en spectaculairste veldslag ooit gedraaid. Wat u verder mag verwachten: vonkend wapengekletter, vuurspuwende zombiedraken, koninginnen die dubbel spel spelen, ‘Blind getrouwd’-achtige taferelen tussen Jon Snow and Daenerys, geliefde personages die het loodje leggen en minstens één, zoals George R.R. Martin het noemde, ‘Holy shit!’-moment.