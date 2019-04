Humo zoekt talent

U droomt ervan te schitteren in de Humo-kolommen? U houdt er een soepele verhouding met het Nederlands op na? U combineert een doortastende nieuwsgierigheid met een zwak voor het spraakmakende verhaal en het geestige detail? Goed nieuws: Humo is op zoek naar versterking.

Verbaas ons met een proeve van uw journalistieke talent. Een verslag van hoe u omgaat met de dagelijkse informatiestroom. Een relaas van een avond (al dan niet zappend) televisiekijken of van een dag luisteren (naar gesprekken, radio, muziek…). Of een portret (al dan niet in interviewvorm) van iemand die u zeer de moeite waard vindt.

Stuur uw bijdrage naar redactie@humo.be met als onderwerp ‘Talent!’, ten laatste op maandag 22 april.