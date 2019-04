(Verschenen in Humo 3520 op 19 februari 2008)

Hij kende Afrika, dacht hij, het zou wel loslopen: wie oorlog heeft gevoerd in Congo, kan ook vrede brengen in Rwanda. Maar het vliegtuig van president Habyarimana werd uit de lucht geschoten, tien Belgische blauwhelmen werden vermoord en er volgde een gigantische volkerenmoord: 800.000 Rwandezen stierven tussen april en juli 1994, het merendeel Tutsi’s. Sindsdien is kolonel Luc Marchal, de tweede in bevel van de toenmalige vredesmissie van de VN, een habitué van rechtbanken en onderzoekscommissies. Het heeft hem geknakt, maar niet gebroken: hij is un homme revolté, die niet zal rusten voor de waarheid over de genocide het licht ziet.

Er zit geen grammetje vet aan het lijf van de kolonel. Hij is nog altijd scherp als een mes, klaar om naar een brandhaard uit te rukken: hij is met pensioen, maar para ben je voor het leven. Marchal is net terug van Arusha, waar hij als getuige is gehoord door het Internationale Rwanda-tribunaal van de VN. Hij is de tel kwijt, zegt hij. Hij weet niet meer voor hoeveel hoven en commissies hij inmiddels is verschenen. Sinds de genocide – hij heeft het zelf consequent over ‘de gebeurtenissen’ – is zijn leven één lang gevecht, met als constante: hij die zich als enige bevelhebber moet verantwoorden voor zijn optreden veertien jaar geleden.